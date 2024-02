(wS/dk) Siegen 05.02.2024 | Jedes Jahr findet am 10.o2. deutschlandweit der Tag der Kinderhospizarbeit statt.

Ein Tag, an dem auf die Situation von lebensverkürzend erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihrer Familien aufmerksam gemacht werden soll. Daneben dient es der Aufklärung über die Kinderhospizarbeit und Palliativversorgung und dazu, Berührungsängste abzubauen. An diesem Samstag laden der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Siegen und das Kinderpalliativteam der DRK Kinderklinik Siegen als regionale Akteure zu einem „Tag der offenen Tür“ in die Büroräume des AKHD Siegen ein. Viele großartige Aktionen warten auf Groß und Klein. Es warten ein kleiner Flohmarkt mit Kinderspielsachen, Glitzertattoos, Luftballontierchen, Basteln von Zauberlichtern, ein Glücksrad und unsere Clownin Rosa Rosenbeet auf die Besucher*innen. Gerne kann man bei einer Tasse Kaffee und einer Waffel,einem leckeren Muffin von Schneiders Bäckerei oder Plätzchen der Konditorei Römer bei uns verweilen und mit unseren ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen in Gespräch kommen. „Wir freuen uns auf einen wunderbaren Tag mit offenen Gesprächen, interessierten Besuchern und glücklichen Kindern“, freut sich Birgit Schneider, Koordinationsfachkraft des AKHD Siegen. Bereits zum 2. Mal findet dieser Tag in Kooperation mit dem Kinderpalliativteam statt. Ein besonderes Highlight soll es für die kleinen Patient*innen und Mitarbeiter*innen der

DRK Kinderklinik geben. „Wir möchten allen an diesem Tag eine Freude machen und werden daher jeder Station mit unserer Clownin einen Besuch abstatten“, verrät sie.

Wer gerne einmal vorbeischauen möchte, ist am 10.o2. von 11 – 17 Uhr herzlich in die Büroräume des AKHD Siegen (2. Stock/Aufzug Haupteingang) in der DRK Kinderklinik am Wellersberg eingeladen.