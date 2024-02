TuS Alchen zieht eine positive sportliche Bilanz und die großen Baumaßnahmen verlaufen nach Plan

(wS/tus) Freudenberg 07.02.2024 | Die ordentliche Mitgliederversammlung des TuS Alchen 1957 e.V. hat kürzlich im Sportheim auf der Wolfskaute stattgefunden, die der 1. Vorsitzende Knut Schwarz eröffnete und in seiner kurzen Eingangsansprache erläuterte wie sich die Vorstandsarbeit in den vergangenen Jahren verändert hat und dass in 2023 erhebliche Baumaßnahmen in Angriff genommen wurden, die im Einzelnen näher vorgestellt werden.

In den Jahresberichten der einzelnen Abteilungen wurden die sportlichen Ereignisse des vergangenen Jahr Revue passieren gelassen, wobei die Damen-Mannschaft der Fußball-Abteilung hervorgehoben wurde, die den Aufstieg am Ende zwar knapp verpasste, aber dennoch eine herausragende Saison gespielt hat und auch die A-Jugend, die zahlreiche Zuschauer auf den Fußballplatz lockt, spielt um die Meisterschaft mit und erste Jugendliche haben bereits im

Seniorenbereich mitgespielt. Neben den sportlichen Entwicklungen standen die „Bautätigkeiten“ im Fokus der rund 50 anwesenden Mitglieder. Die Erweiterung des Sportheims, die im Frühjahr 2023 mit Baggerarbeiten begonnen hat, wurde im Detail vorgestellt und auch die neue digitale Schließanlage, die weitestgehend durch Fördermittel finanziert werden konnte.

Neben den zusätzlichen Räumlichkeiten, die der Anbau den Sportlerinnen und Sportlern auf der Wolfskaute in wenigen Wochen zur Verfügung stellt, wurde mit der Unterstützung von Sponsoren eine PV-Anlage installiert und das gesamte Dach des Kabinentrakts erneuert. Beide Maßnahmen haben für den TuS den positiven Nebeneffekt hat, dass die gestiegenen Stromkosten zukünftig zumindest ein Stückweit kompensiert werden können und dass durch das

deutlich besser gedämmte Dach die Heizkosten gesenkt werden können. Des Weiteren hat der Vorstand die Pläne für die Modernisierung des Kunstrasenplatzes vorgestellt, der im Sommer mit einem neuen Belag versehen werden soll.

Die aktuelle finanzielle Lage, die von Bettina Herring vorgestellt worden ist, zeigt, dass die durch die Inflation in den vergangenen beiden Jahren gestiegenen Preise an der Vereinskasse nicht spurlos vorüber gegangen sind und aufgrund dessen wurde eine moderate Anpassung der Mitgliedsbeiträge beschlossen.

Bei den Wahlen konnten nahezu alle Vorstandsposten besetzt werden, so bleibt Ralf Tschersche weitere zwei Jahre 2. Vorsitzender und Jannis Andrick folgt als 1. Kassierer auf Ralf Herring, der für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung gestanden hat. Raimund Schulz übernimmt das Amt des 2. Geschäftsführers und Stefan Tschersche die Tätigkeit als Pressewart. Des Weiteren gehört zukünftig Wolfgang Klaes dem Vorstand an, der sich um die Belange der Tennis-Abteilung kümmern wird.

Das Foto zeigt die Mitglieder, die u.a. für 50-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt worden sind, sowie den 1. (rechter Bildrand) und 2. Vorsitzenden (linker Bildrand)

.

