Von „Whiskey in the jar“ bis „Music“: Erfolgreiches Probewochenende von „daCHOR“ in der Biggesee-Akademie

(wS/tm) Hilchenbach – Attendorn 03.02.2024 | Am 19.01.2024 trafen sich 36 gutgelaunte Sängerinnen und Sänger von „daCHOR“ unter der Leitung der Chorleiterin Sandra Klein in der Biggesee-Akademie in Attendorn zu einem gemeinsamen Probenwochenende.

Man startete mit einer Probeneinheit, in der das Lied „Whiskey in the jar“ einstudiert wurde. Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es dann mit einer kurzen Probe weiter, bevor man um 21.00 Uhr in die hauseigene Kneipe umzog und dort den Abend gemütlich ausklingen ließ.

Der Samstag morgen startete mit einem ausgiebigen Frühstück, bevor man sich dann zu einem Stimmbildungsseminar mit der Dozentin Christa Jürgens traf. Die ausgebildete Opernsängerin arbeitete intensiv mit den Sängerinnen und Sängern und brachte den Teilnehmern viel Wissenswertes rund um Stimme und Gesang bei. Nach dem Mittagessen nutzte man das herrliche Winterwetter zu einem Spaziergang an die Bigge, wo einige der Chormitglieder den Biggeblick erklommen und einen wunderbaren Rundum-Blick geniessen konnten. Nach einer kurzen Kaffeepause ging es dann mit der Probenarbeit weiter. Auf dem Programm stand diesmal der bekannte Popsong „Music“ von John Miles.

Auch dieser Tag fand abends in gemeinsamer Runde mit einem lustigen Lieder-Ratespiel einen schönen Ausklang. Der Sonntagmorgen wurde noch einmal für eine intensive Probe genutzt, bevor sich die Sängerinnen und Sänger nach dem Mittagessen auf den Weg zurück ins Siegerland machten.