12. Luca-Debus-Gedächtnisturnier und Pfingstwaldfest des SV Gosenbach 1963 e.V.

(wS/svg) Siegen 24.04.2024 | Der SV Gosenbach 1963 e.V. lädt auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Waldfest und zur 12. Auflage des Luca-Debus-Gedächtnisturnier ein. Das Turnier findet vom 17. bis 20. Mai 2024 auf dem Sportgelände des Vereins statt.

Der zeitliche Ablauf des Turniers gestaltet sich wie folgt:

Freitag, den 17.05.2024: D-Jugend (ab 17:00 Uhr)

Samstag, den 18.05.2024: E-Jugend (09:00 – 13:00 Uhr)

F-Jugend (13:00 – 17:00 Uhr)

Sonntag, den 19.05.2024: Spielefest (14:00 – 16:00 Uhr)

Montag, den 20.05.2024: Bambini (9:00 – 11:30 Uhr)

Bis zu 50 Jugendteams werden erwartet, die in spannenden Spielen gegeneinander antreten werden. Erstmalig wird bei den Bambini die neue Spielform nach Verbandsvorgabe umgesetzt, um den jungen Spielern ein optimales Spielerlebnis zu bieten.

Neben dem Luca-Debus-Gedächtnisturnier wird am Pfingstwochenende auch wieder das seit 1973 bekannte Waldfest am Pfingstsamstag, den 18.05.2024 ab 19:00 Uhr, und am Pfingstsonntag, den 19.05.2024 ab 11:00 Uhr mit dem musikalischen Frühschoppen unter Leitung der Lyra Brachbach stattfinden.

Besucher können sich am Pfingstwochenende in Gosenbach auf ein abwechslungsreiches Programm mit viel Fußball, Musik, Tanz, kulinarischen Köstlichkeiten und vielem mehr freuen.

Der SV Gosenbach 1963 e.V. freut sich auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher und verspricht ein sportliches und geselliges Wochenende für die ganze Familie.