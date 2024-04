Auch Siegen wieder beim „Stadtradeln“ dabei

(wS/si) Siegen 23.04.2024 | Bereits zum vierten Mal beteiligt sich die Universitätsstadt Siegen gemeinsam mit den übrigen Kommunen des Kreises Siegen-Wittgenstein am Stadtradeln, einer Kampagne des Klima-Bündnisses. Die Aktion läuft über drei Wochen und findet von Samstag, 18. Mai, bis Freitag, 7. Juni 2024, statt. Ziel ist, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen.

Die Stadt Siegen lädt daher alle Bürgerinnen und Bürger ein, in diesem Zeitraum „umzusatteln“. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um den Arbeitsweg, die Fahrt zum Einkaufen oder eine Freizeitradtour handelt und ob man bereits jeden Tag oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs ist. „Jeder gefahrene Kilometer zählt und leistet einen wertvollen Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität“, erklärt Erik Berge von der Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Siegen als einer der Siegener Koordinatoren des Stadtradelns. Die Teilnahme am Stadtradeln ist kostenlos und unter www.stadtradeln.de/siegen möglich. Auf der Internetseite sowie auf einer eigenen Stadtradeln-App können während des Aktionszeitraums in einem persönlichen Account die gefahrenen Strecken ins Kilometer-Buch eingetragen werden. Der Vorteil beim Tracking über die App ist, dass sie anonymisierte Daten für die kommunale Verkehrsplanung liefert. Hierdurch kann die Infrastruktur für ein positives Klima verändert werden. Wie bereits in den Vorjahren werden auch diesmal wieder zahlreiche Touren und Aktionen insbesondere während der drei Aktionswochen angeboten. Organisiert werden diese durch verschiedene Akteure wie zum Beispiel den ADFC Siegen-Wittgenstein.

„Siegener Radlerinnen und Radler dürfen sich in diesem Jahr über eine verbesserte Infrastruktur für den Radverkehr freuen“, sagt Erik Berge. „So wurde beispielsweise zwischenzeitlich der Radweg im Leimbachtal eröffnet und auch die Umweltspur nimmt Gestalt an.“ Zudem seien inzwischen weitere Fahrradboxen in Betrieb genommen worden, weitere sollen folgen. Unter allen Teilnehmenden gibt es diesmal – im „Geburtstagsjahr“ der Stadt Siegen – sogar etwas zu gewinnen: Neben tollen Preisen für Schulklassen und Unternehmensteams werden Freikarten für ein Spiel der Sportfreunde Siegen sowie eine Ballonfahrt für zwei Personen in einem Heißluftballon der Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) verlost.

Alle Informationen zum Stadtradeln sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter www.stadtradeln.de/siegen. Für Rückfragen steht die städtische Stabsstelle Klimaschutz (E-Mail: klimaschutz@siegen-stadt.de) zur Verfügung.