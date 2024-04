Aufmerksame Bürger alarmieren Feuerwehr: Gewächshausbrand in Berghausen verhindert

(wS/red) Bad Berleburg 17.04.2024 | Ein Defekt an einer Gewächshausheizung, die mittels Gasstrahler betrieben wird, hat in der Nacht zu Mittwoch für einen Feuerwehreinsatz in Berghausen gesorgt. Zwei aufmerksame Männer bemerkten von der L553 am Berghäuser Ortseingang aus Richtung Aue kommend einen Feuerschein in einem Gewächshaus in einem Garten der Straße „Im Willstein“ und alarmierten die Feuerwehr. Kurz nach Mitternacht wurden die Kameraden aus Berghausen und Bad Berleburg mit dem Stichwort „Feuer3, Hüttenbrand freistehend“ alarmiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte wurde schnell der technische Defekt als Ursache für den Feuerschein ausgemacht, und die Heizung wurde abgeschaltet. Im Dachbereich des freistehenden Gewächshauses entstand geringer Schaden im Bereich einer Glasplatte. Nach kurzer Zeit konnten die Feuerwehrkameraden den Einsatzort wieder verlassen.

Die Anwohner hatten zunächst gar nichts mitbekommen und wurden erst durch die Feuerwehr auf den Einsatz aufmerksam gemacht.

