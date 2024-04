Deutschlandcup im Triathlon startet in Halle a.S. mit 4 Athleten des TriTeam Siegerlandes

(wS/tri) Siegen 17.04.2024 | Die Vorfreude steigt, denn der erste Wettkampf der Jugend 2024 der Deutschen Triathlon Union (DTU) steht diesen kommenden Samstag in Halle an der Saale bevor. Der SV Halle begrüßt als stolzer Gastgeber dieses spannenden Events die besten Jugendathleten-innen Deutschlands.

Auf einem beeindruckenden Wettkampfgelände bietet die Saalestadt den idealen Rahmen für dieses sportliche Spektakel.

Das Schwimmen findet am Samstag in der Halle im Becken statt, dort müssen die Athleten ihre Ausdauer auf den 800m unter Beweis stellen.

Sonntag folgt dann im Jagdstart das 20km Radfahren und 5km Laufen.

Die Athleten-innen aus ganz Deutschland müssen ihr Können auf 800m schwimmen 20km radfahrenund

Das TriTeam Siegerland stellt mit Greta und Clara Fuchs, Jalon Frensch und Imke Bosch(SSF Bonn) gleich 4 Sportler- und Sportlerinnen für den Landesverband NRW.

Jalon Frensch

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!