Exklusiver Jubiläums-Wein „1224“ in der Touristinformation Siegen erhältlich

(wS/si) Siegen 25.04.2024 | Auf Initiative des Bürgermeisters der Universitätsstadt Siegen, Steffen Mues, gibt es ab sofort einen Jubiläumswein als ganz besondere Erinnerung an das 800jährige Jubiläum der Stadt.

Steffen Mues hat vor einigen Monaten bei einer Veranstaltung des Siegerländer Weinkonvents erfahren, dass es einen Wein mit Namen „1224“ des Weinguts Castell gibt. Ebenso wie die Stadt Siegen wurde das Weingut in diesem Jahr erstmals urkundlich erwähnt.

Nach einer kleinen Weinverkostung kam dem Bürgermeister die Idee, Wein und Stadt jubiläumsgerecht miteinander zu verbinden. „Ich habe mich an den Gutsverwalter der Fürstlich Castell’schen Domäne gewandt und angefragt, ob man sich eine Kooperation mit Siegen vorstellen kann.

Meine Idee war, eine eigens für das Siegener Stadtjubiläum etikettierte Sonderedition des Weißweines herauszubringen.“, berichtet der Bürgermeister.

Beim Weingut stieß er mit dieser Idee auf offene Ohren. Innerhalb weniger Wochen wurde von der Stadt Siegen ein neues Etikett entwickelt und gedruckt. Optisch wurde das Etikett an das ursprüngliche Design des Weinguts angelehnt und mit dem Logo des 800jährigen Jubiläums ergänzt. Eine einmalige Edition dieses Weines.

„Der Weißwein wird von uns als exklusives Geschenk im Rahmen des Jubiläums genutzt, allerdings auch bei besonderen Anlässen ausgeschenkt, zum Beispiel beim alljährlichen Empfang der Stadt im Rahmen des Stadtfestes.“, erläutert Steffen Mues den Einsatz des Cuvees, der nur in limitierter Stückzahl zur Verfügung steht. Der Wein eignet sich besonders als leichter Sommerwein (11,5%).

Erhältlich ist er ab sofort für 9,90 € in der Touristinformation des Stadtmarketings am Kornmarkt in der Oberstadt. „Wir freuen uns, dass der Wein Teil unseres Portfolios im Shop ist.

Wer kann schon mit einem eigenen Wein zum Stadtjubiläum aufwarten? Das ist wirklich etwas ganz Besonderes.“ erklärt Katja Teixeira, Geschäftsführerin des Stadtmarketings.

Katja Teixeira (Geschäftsführerin Stadtmarketing) und Bürgermeister Steffen Mues mit dem exklusiven Siegener Jubiläumswein „1224“ von Faber Castell in der Touristinformation.

Foto: Stadtmarketing Siegen GmbH / Samuel Schöllchen