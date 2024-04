Fell und Pfotenmarkt: Tierliebhaber aufgepasst!

(wS/red) Netphen 19.04.2024 | Am 11. Mai ist es wieder soweit: Der Fell und Pfotenmarkt findet bereits zum zweiten Mal rund um das Einkaufszentrum in Netphen statt. Dieses Jahr wird der Markt in Kooperation mit den örtlichen Gewerbetreibenden organisiert, die zeitgleich ihren jährlichen Frühlingsbummel veranstalten.

Die Veranstaltung verspricht ein wahres Fest für Tierliebhaber zu werden, denn zahlreiche Aktionen und ein vielfältiges Angebot erwarten die Besucher. Regionale Unternehmen, die sich mit Tieren beschäftigen, sind zahlreich vertreten. Von Tierphysiotherapeuten über Osteopathen bis hin zu Tiertrainern und Futterberatern – für jede Tierart und jedes Anliegen wird etwas geboten. Auch Leinenmanufakturen und Hersteller von Accessoires für Herrchen und Frauchen präsentieren ihre Produkte.

Ein besonderes Highlight ist die Wohnmobilvermietung, die ein spezielles Wohnmobil zur Verfügung stellt, das mit Hund gemietet werden kann. Interessierte können das Wohnmobil vor Ort besichtigen und sich über die Möglichkeiten einer gemeinsamen Reise mit dem Vierbeiner informieren.

Des Weiteren wird die Autorin Kristina Räder ihr neues Buch mit dem Titel „Ein Welpe soll es sein“ vorstellen. Um 14 Uhr bietet sie zudem einen kostenlosen Vortrag zum Thema „Auf gute Freundschaft – von Beginn an“ an. Eine großartige Gelegenheit für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, sich einen Hund anzuschaffen oder bereits einen Vierbeiner zu Hause haben.

Der Fell und Pfotenmarkt verspricht ein Ereignis für die ganze Familie zu werden, bei dem Tierliebhaber auf ihre Kosten kommen und sich über neueste Trends und Angebote rund um das Thema Tierbedarf informieren können. Merken Sie sich den 11. Mai vor und seien Sie dabei!