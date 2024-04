Frühjahrsputz in Hilchenbach: Gemeinsam für unsere Umwelt aktiv beim Tag der Erde in den KlimaWelten!

(wS/hi) Hilchenbach 23.04.2024 | In Hilchenbach ist es seit vielen Jahren ein bekanntes Bild: Zahlreiche junge und ältere

Menschen rücken Ende März, mit Warnweste, Handschuhen, Greifzange und Müllsäcken

ausgerüstet, dem Unrat tatkräftig zu Leibe. Von Kälte und Regen lassen sich die Engagierten

nicht abhalten und werden nach getaner Arbeit oft mit Süßem oder Herzhaftem belohnt.

Auch beim diesjährigen „Frühjahrsputz“ verlief es nicht anders. Eine Müllmenge von fünf

Tonnen kam durch die ehrenamtliche Umweltaktion in Hilchenbach zusammen. Soviel wie

ein ausgewachsener Elefant, fünf Autos oder 30 Klaviere wiegen! „Die gesammelte

Müllmenge hat im Vergleich zum letzten Jahr um 1,3 Tonnen zugenommen“, stellte Gudrun

Roth, als städtische Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement und Organisatorin der

Aktion mit Blick auf die Statistik fest.

Insgesamt haben in diesem Jahr wieder 30 Gruppen, bestehend aus Gemeinschaften,

Parteien, Schulen, Kindertagesstätten, Familienzentren und einigen Einzelpersonen an der

Aktion teilgenommen.

Gudrun Roth zeigte sich nach der gelungenen Aktion erneut sehr zufrieden: „Ein besonderer

Dank für ein sauberes Hilchenbach gilt auch allen ‚Ganzjahresmüllsammlern‘! Ob ganzjährig

ehrenamtlich im Mülleinsatz, als ehrenamtliche Containerpaten oder als Mitarbeiterin oder

Mitarbeiter des Baubetriebshofes.“

Auch auf die Firma REMONDIS Siegerland GmbH aus Netphen, die erneut Abfallcontainer

bereitstellte und auf den Kreis Siegen-Wittgenstein, der den gesammelten Müll kostenlos auf

seiner Deponie annahm, konnte man sich in diesem Jahr wieder zufällig verlassen.

Einladung zum Tag der Erde in die KlimaWelten Hilchenbach

Als besonders würdigen Abschluss, laden die KlimaWelten und die Stadt Hilchenbach

deshalb alle engagierten Umweltschützerinnen und -schützer herzlich zum „Tag der Erde“

ein. Dieser findet am Samstag, 27. April, ab 11:00 Uhr in den KlimaWelten im Kirchweg 17

in Hilchenbach statt.

Die kleinen und großen Müllsammlerinnen und Müllsammler erwarten ab 12:00 Uhr ein

Mittagsimbiss, süße und herzhafte Waffeln und verschiedene Mitmachaktionen.

In diesem Rahmen wird ihnen Christoph Ermert, Stadtrat der Stadt Hilchenbach, außerdem

Urkunden und Hilchenbach-Gutscheine im Gesamtwert von 450,00 Euro überreichen.

Für die Organisation und Durchführung des Tages der Erde zum Abschluss der

Umweltaktion „Frühjahrsputz“ in Hilchenbach sei den KlimaWelten im Voraus schon einmal

herzlich gedankt.

Erstmalig beteiligten sich die die Eltern aus dem evangelischen Familienzentrum

„Schlingeltreff“ an der Aktion „Frühjahrsputz“