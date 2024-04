Krimi-Lesung in der Stadtbibliothek Siegen

(wS/si) Siegen 24.04.2024 | Die Stadtbibliothek Siegen freut sich, alle Krimifans zu einer spannenden Lesung einzuladen. Die bekannte Siegener Autorin Anette Schäfer wird am Donnerstag, den 2. Mai 2024, um 19.30 Uhr im LeseCafé der Stadtbibliothek Siegen ihren ersten Borkum-Krimi „Ihr letztes Moin“ vorstellen.

In ihrem packenden Krimi begibt sich die Protagonistin Charlotte Schreiber, frisch getrennt und auf der Suche nach einer Auszeit, ins Gästehaus Victoria an Borkums Strandpromenade. Die Entdeckung des mysteriösen Verschwindens einer Frau vor Ort weckt Charlottes kriminalistischen Spürsinn. Während sie die idyllische Insel erkundet, verstrickt sie sich immer tiefer in die rätselhaften Machenschaften eines perfiden Jägers. Die Leserinnen und Leser werden auf eine nervenaufreibende Reise durch die Schönheiten und Geheimnisse Borkums mitgenommen.

Anette Schäfer, die mit ihrem Debütroman 2017 bereits ein erfolgreiches Werk mit regionalem Bezug veröffentlichte, lebt mit ihrer Familie in Siegen. Nach dem großen Erfolg ihres Erstlings folgten zwei weitere Siegerland-Krimis und ein berührender Liebesroman. Mit über 30 Jahren Urlaubserfahrung auf Borkum bringt sie nun ein Ermittlerduo auf die Insel, auf der ihre besten Ideen entstehen.

Zuhörerinnen und Zuhörer haben an diesem Abend die Möglichkeit, die Autorin persönlich kennenzulernen, Fragen zu stellen und ausgewählte Passagen aus ihrem aktuellen Roman zu hören.

Der Eintritt ist kostenfrei, Einlass ist ab 19.00 Uhr.