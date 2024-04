L719: Grundhafte Sanierung bei Netphen-Walpersdorf beginnt – Vollsperrung ab 29. April

(wS/str) Netphen 16.04.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt in der kommenden Woche mit dem ersten Sanierungsabschnitt der L719 zwischen Netphen-Walpersdorf und der Siegquelle. Der Abschnitt erstreckt sich auf einer Länge von 1,7 Kilometern vom Ortsausgang Walpersdorf bis hinter den Kohlenmeilerplatz. Ab Montag (22.04.) beginnen in dem Bereich zunächst vorbereitende Maßnahmen und die Baustelle wird eingerichtet. Am Montag darauf (29.04.) beginnt die Vollsperrung der L719. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis zum Herbst 2025. Während der Bauzeit wird eine Umleitung über die B62 Netphen, Erndtebrück und Saßmannshausen eingerichtet.

Der aktuelle Fahrbahnzustand und der für den Begegnungsverkehr zu schmale Straßenquerschnitt machen die Baumaßnahme erforderlich. Neben der grundhaften Ertüchtigung der Strecke werden zwei Gewässerdurchlässe als Brücken nachhaltig ersatzneugebaut. Außerdem werden eine Brücke über die Sieg und mehrere Stützbauwerke instandgesetzt. Die Straße wird auf 6,50 Meter verbreitert und in den Kurvenbereichen auf 7,80 Meter geweitet. Am Seitenbereich werden jeweils Bankette von 1 bis 1,5 Metern Breite hergestellt. Insgesamt wird die Verkehrssicherheit in diesem Bereich erhöht und die Infrastruktur substanziell optimiert. Die L719 befindet sich in einem schmalen Korridor, der beidseitig durch ein Wasserschutzgebiet eingegrenzt wird. Deshalb kann die Baumaßnahme nur unter Vollsperrung der Strecke und unter Berücksichtigung der umwelt- und naturschutzfachlichen Auflagen durchgeführt werden. Dabei werden vertragliche Möglichkeiten ausgenutzt, so dass durch eng vorgegebene Fristen in Verbindung mit Vertragsstrafen kurze Bauzeiten vorgegeben werden. Die Dauer der Verkehrseinschränkungen sollen dadurch soweit möglich reduziert werden. Die zwei weiteren Bauabschnitte in Richtung Siegquelle befinden sich aktuell noch in der Baurechtserlangung.



