Neues Waldsofa am Themenweg „Buschhüttener Eisenhammerweg“ aufgestellt – SGV-Abt. Buschhütten e.V. erhält neue Sitzgelegenheit

(wS/we) Kreuztal 17.04.2024 | In Buschhütten können sich jetzt Sparziergänger und Wanderbegeisterte über ein neues Waldsofa freuen.

Durch die Initiative von Ralf Plate, Mitarbeiter des Energieversorgers Westenergie, erhielt die SGV-Abt. Buschhütten e.V. über das Programm ,,Westenergie aktiv vor Ort‘‘ 2.000 € für die Errichtung des Waldsofas, das eine in die Jahre gekommene Bank ersetzt.

Die neue Sitzgelegenheit liegt direkt am hoch frequentieren Themenweg „Buschhüttener Eisenhammerweg“ in Kreuztal und hat seinen Platz direkt neben der Flurbezeichnungstafel „Höferrich“ gefunden, die sich oberhalb des Reit- und Fahrvereins Kindelsberg e.V. befindet. 8 Projekthelfer errichteten die neue Bank an dem schön gelegenen und erholsamen Platz.

„Mit Blick in das Mattenbachtal in Richtung Geisweid hat das neue Waldsofa nicht nur einen guten Standort, sondern bietet dabei auch eine schöne Aussicht. Ideal für eine Rast. Vielen Dank an Westenergie und Ralf Plate für die Unterstützung“, freut sich Axel Marx, 1. Vorsitzender des SGV-Abt. Buschhütten e.V.

„Danke an den SGV für die erfolgreiche Umsetzung. Auch übernimmt der Verein die Pflege und Instandhaltung des Waldsofas. Damit stellen wir sicher, dass auch in Zukunft viele Menschen das Angebot nutzen können“, berichtet Ralf Plate, Westenergie-Projektpate.

Die Mitarbeiterinitiative „Westenergie aktiv vor Ort“ existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche ,,Westenergie aktiv vor Ort“ – Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz realisiert werden.

Die Projektteilnehmer nach dem Aufstellen des Waldsofas

