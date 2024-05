Akkordeonorchester Siegerland eröffnet seine Sommerkonzerte

(wS/hgm) Forsthaus Hohenroth/Oberhundem 29.05.2024 | Im Rahmen der Sommerkonzerte des Akkordeonorchester Siegerland e.V. werden am 2. Juni dieses Jahres gleich 2 Konzerte geboten: Das erste Konzert findet unter freiem Himmel auf dem Gelände des Forsthauses Hohenroth statt. Dies ist jedes Jahr ein riskantes Unterfangen, denn die empfindlichen Instrumente nehmen Siegerländer Wetter recht übel. Doch die rund 18 Musikerinnen und Musiker werden ab 11 Uhr mit ihren Fingern und Bälgen mächtig Wind machen, so dass der Regen hoffentlich keine Chance haben wird. Das Orchester präsentiert unter anderem bekannte und beliebte Stücke aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik, das ein oder andere auch konzertante Stück der neuen CD „Absolut-Originell-70“, deren Vorverkauf am 02.06. beginnt, wird mit Sicherheit auch dabei sein. Ein Blick auf die Homepage des Orchesters https://www.ao-siegerland.de und/oder auf Social Media (Facebook und Instagram) lohnt im Vorfeld auf jeden Fall.

Das zweite Konzert des Tages beginnt im vertrauten Saal oder bei gutem Wetter auch auf der Terrasse des „Haus des Gastes“ in Oberhundem um 15 Uhr. Dort können es sich die Gäste rund eineinhalb Stunden – umspült von den Klängen der Akkordeons und mit Kaffee und Kuchen – gut gehen lassen. Auch hier werden einige Stücke der neuen CD zu hören sein: Das Programm führt quer durch die Welt und lässt verschiedene Kulturen mit Kompositionen wie Bella Ciao, dem Espana Cani, modern anmutenden Tango, tschechischen Impressionen der Neuen Welt, israelischen Klezmer-Klängen und auch einer WDR-Titelmelodie ganz harmonisch aufeinandertreffen.

Es lohnt sich also, den 02.06.2024 im Kalender einzutragen. Wer sich nicht entscheiden kann, nimmt gerne beide Termine um 11 Uhr auf Forsthaus Hohenroth und um 15 Uhr im Haus des Gastes in Oberhundem wahr.