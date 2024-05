Auf den Spuren der Naturschutzgeschichte: von Menschen und ihren Ideen Naturparkführung am 29. Mai in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 22.05.2024 | Zu einem Streifzug durch 150 Jahre Naturschutzgeschichte lädt der Naturpark Sauerland Rothaargebirge am Mittwoch, 29. Mai, ein. Dabei wird es unter anderem darum gehen, warum Naturparks gegründet wurden und welche Persönlichkeiten in den Naturschutzgebieten rund um die Oberndorfer Höhe ihre Spuren hinterlassen haben.

Mit einigen Geschichtskenntnissen bereichert, schauen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende gemeinsam mit Naturparkführerin Prof. Carola Becker in die Zukunft: In welche Richtung entwickelt sich der Naturschutz im Naturpark?

Die Strecke ist etwa sechs Kilometer lang und dauert rund drei Stunden. Die leichte Wanderung beginnt um 13:30 Uhr am Start- und Zielpunkt Wanderparkplatz Oberndorfer Höhe an der Landesstraße L 713 zwischen Heinsberg und Oberndorf.

Um wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk wird gebeten. Die Wanderung ist für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren kostenlos. Für Erwachsene liegen die Kosten bei 5,00 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist auf www.veranstaltungen.npsr.de erforderlich.