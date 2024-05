Containeranlage als Interimslösung für zusätzliche Räumlichkeiten im Kreuztaler Schulzentrum

(wS/kr) Kreuztal 28.05.2024 | Der Rat der Stadt Kreuztal hat in seiner Sitzung am 26.10.2023 beschlossen, die am 12.12.2019 – auf der Grundlage des seinerzeit prognostizierten Raumbedarfes – beschlossene Erweiterung des Gymnasiums und der Gesamtschule um insgesamt 15 Räume um die Bereitstellung von mindestens acht weiteren Räumlichkeiten zu ergänzen.

In der Gesamtschule sowie im Städtischen Gymnasium wird sich derzeit mit kreativen (Raum-)Lösungen beholfen, aber es ist mehr als eindeutig, dass es für den Zeitraum bis zur Realisierung des Kombinationsbaus aus Bürgerforum und mindestens 23 Räumen für die Schulen einer kurzfristigen räumlichen Entlastung für das Städtische Gymnasium sowie die Clara-Schumann-Gesamtschule bedarf.

Vor diesem Hintergrund ist übergangsweise die Bereitstellung von Schulraum-Containern unausweichlich.

Auf Vorschlag der Verwaltung und nach zustimmenden Beschlussfassungen städtischer Gremien kann nunmehr ein entsprechender Auftrag vergeben werden.

Die in Kreuztal-Eichen durch die Alternative Lebensräume GmbH betriebene viergruppige Kindertagesstätte „Löwenzahn“ wird voraussichtlich zum Beginn des neuen Kindergartenjahres 2024/2025 von ihrer derzeitigen provisorischen Container-Übergangslösung in den benachbarten viergruppigen Neubau umziehen. Die ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Containermodule sollen nach den städtischen Planungen dann entsprechend für schulische Zwecke übernommen und hergerichtet bzw. umgebaut werden und frühestens nach den Herbstferien als zusätzliche Klassenräume für das Städtische Gymnasium und die Clara-Schumann Gesamtschule zur Verfügung stehen.

„Auf diese Weise werden zwar ebenfalls provisorische, dafür aber vor allem zügig Unterrichtsräume geschaffen, die beide Schulen benötigen. Der Verwaltung ist mit dem bevorstehenden Erwerb der schon in Kreuztal befindlichen Containeranlage nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine nachhaltige Lösung gelungen“, resümiert Stadtrat Patrick Zöller.

Durch den Umbau der bestehenden Kita-Anlage in eine Schulcontainer-Anlage können insgesamt acht Klassenräume realisiert werden. Hinzu kommen zwei Sanitärräume sowie jeweils ein Container für Lager/Technik und Reinigung. Die Module sollen nach derzeitigen Planungen auf dem Schulhof des Gymnasiums platziert werden. Es ist ferner eine Anbindung an das Glasfasernetz im Schulzentrum sowie eine Ausstattung mit digitalen Schultafeln/Smart-Boards beabsichtigt.

Die Schulleiter von Gymnasium und Gesamtschule, Sebastian Hatzfeld und Marco Schneider, loben die Einbindung und frühzeitige Beteiligung beider Schulen in den Planungsprozess. Sie teilen mit, dass die Gesamtschule zunächst fünf und das Gymnasium zunächst drei Klassenraumcontainer nutzen werden, wobei die weitere Aufteilung sich in den kommenden Schuljahren an den entsprechenden Bedarfen orientiere. Marco Schneider als Sprecher der weiterführenden Schulen im Kreuztaler Schulzentrum betont abschließend: „Wir freuen uns, dass die Stadt Kreuztal als Schulträgerin nach der getroffenen Entscheidung über die Schulerweiterung nun schnell Fakten schafft, um die Schulen räumlich zu entlasten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die gemeinsame Nutzung des Provisoriums genauso gelingen wird, wie die spätere gemeinsame Nutzung räumlicher Ressourcen in der Kombi-Lösung.“