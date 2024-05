Freie Wähler betonen Bedeutung ländlicher Regionen: Joachim Streit setzt Zeichen in Siegen-Wittgenstein – Besuch bei Dynamit Nobel Defense

(wS/fw) Siegen 30.05.2024 | Am vergangenen Mittwoch besuchte Joachim Streit, Europakandidat der Freien Wähler, den Kreis Siegen-Wittgenstein. Der Tag begann mit einem informativen Besuch bei der Firma Dynamit Nobel Defense. Hier wurden umfassende Gespräche über die aktuelle sicherheitspolitische Lage sowie die wirtschaftliche Situation des Unternehmens geführt. An diesem Unternehmensbesuch nahm auch Lisa Marie Jeckel, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler aus Rheinland-Pfalz, teil. Gemeinsam betonten sie die Bedeutung der Sicherheitsbranche in der heutigen politischen Landschaft und die Herausforderungen, denen sich Unternehmen wie Dynamit Nobel Defense gegenübersehen.

Am Nachmittag nahm Joachim Streit an einem Bürgerdialog in Burbach teil, der zusammen mit der UWG Burbach organisiert wurde. Diese Veranstaltung widmete sich den Themen Europa und der Zusammenarbeit mit den Wählergemeinschaften. Der Dialog bot den Bürgern die Möglichkeit, direkt mit dem Europakandidaten zu sprechen und ihre Anliegen und Fragen zur europäischen Politik zu äußern.

Benjamin Grimm von den Freien Wählern Siegen, der als Veranstalter fungierte, zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Ablauf und der Resonanz dieser ersten Veranstaltung im Kreis. Er betonte die Bedeutung solcher Dialoge und wünschte Joachim Streit viel Erfolg bei der kommenden Europawahl.

Joachim Streit unterstrich in seiner Ansprache die Wichtigkeit, ländliche Regionen in Europa stärker zu vertreten und sicherzustellen, dass ihre spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen in Brüssel Gehör finden. Er zeigte sich erfreut über das Engagement der Bürger und die konstruktiven Gespräche, die im Laufe des Tages stattfanden.

Mit seinem zweiten Besuch in der Region setzte Joachim Streit ein klares Zeichen für seine Verbundenheit mit den ländlichen Gebieten und seine Entschlossenheit, deren Interessen auf europäischer Ebene zu vertreten.



Foto: Freie Wähler