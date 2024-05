Gut fürs (Lern)Klima „Cooler Schulhof“ an der Sekundarschule offiziell eröffnet

(wS/ne) Neunkirchen 27.5.2024 | Eine graue Asphalt- und Verbundsteinfläche wurde in den vergangenen Monaten in einen grünen und belebten Wohlfühlort verwandelt. Diese Metamorphose hat sich rund um das Schulgebäude der Gemeinschaftlichen Sekundarschule am Standort in Neunkirchen vollzogen. „Coole Schulhöfe“ nennt sich die Maßnahme, mit der das nordrheinwestfälische Umweltministerium und die Deutsche Umwelthilfe Klimaanpassungen unterstützen.

An der Sekundarschule wurde dazu der komplette Schulhof entsiegelt. Die entstandenen Flächen wurden mit Rasenwaben begrünt. Ihr Vorteil: Sie dienen als Wasserspeicher, sind aber gleichzeitig befahrbar. Zahlreiche Bäume beschatten das Gelände, ohne es dabei zu verdunkeln. Inmitten des Grüns sind neue Sitzgelegenheiten und Aufenthaltsbereiche entstanden. Schon im nächsten Jahr können die Schülerinnen und Schüler von den Obstbäumen, Beerensträucher naschen. Die Landschaftsarchitektin Doris Herrmann hat mit ihrem Team alles freundlich und einladend gestaltet: Ein Wohlfühlschulhof mit hohem Chillfaktor.

„Der Klimawandel ist nicht wegzudiskutieren. Wir sollten die Möglichkeiten nutzen, Wetterextremen nachhaltig zu begegnen und unsere Klimaresilienz zu verbessern“, fordert Bürgermeister Marco Schwunk. Dies ist Am Kirchweg zweifellos in einer ihrer schönsten und funktionalsten Formen geschehen.

So umfangreich eine solche Baumaßnahme, so kostspielig ist sie auch. Einmal mehr hat die Gemeindeverwaltung einen Fördertop anzapfen können: Die Maßnahme wurde mit rund einer halben Million Euro vom Land NRW unterstützt.

Die Schülerinnen und Schüler habe ihre Lieblingsplätze bereits auserkoren. Und auch Bienen und Hummeln fliegen die insektenfreundliche Bepflanzung schon an: Natur vor der Klassenzimmertür und ein Lern- und Erholungsraum, der nicht nur das Mikro, sondern vermutlich auch das Lernklima verbessern wird.

Der Schulhof der Gemeinschaftlichen Sekundarschule ist nicht das einzige Coole-Schulhöfe-Projekt: Auch der Schulhof der Grundschule Salchendorf wird derzeit noch in ein lebendiges grünes Kleinod umgestaltet. Am 8. Juni wird der Außenbereich mit einem bunten Sommerfest eröffnet. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Fotos: Gemeinde Neunkirchen