K34: Vollsperrung der Siegener Straße in Bad Laasphe-Rückershausen ab 10. Juni

(wS/str) Bad Laasphe 29.05.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt am Montag (10.06.) mit den Bauarbeiten zum Ausbau der K34 (Siegener Straße) in Bad Laasphe-Rückershausen. Der Bauabschnitt erstreckt sich von der Kreuzung der K34 mit der L719 (Auf der Heide) über circa 930 Meter bis zum Gewerbegebiet am Abzweig Obere Espen. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. Eine Umleitung über Feudingen wird ausgeschildert, sämtliche Firmen des Gewerbegebietes bleiben erreichbar.

Die Baumaßnahme wird in insgesamt fünf Bauabschnitten abgewickelt. Die Fahrbahnbreite der K34 wird auf 6 Meter erweitert, in den Kurvenbereichen werden zusätzliche Aufweitungen gebaut. Außerdem wird einseitig parallel zur Fahrbahn ein Geh-und Radweg von 2,5 Metern Breite geführt.