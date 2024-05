Trafostation in Eiserfeld erstrahlt zum Stadtjubiläum – Siegen800-Motiv verschönert Station in der Eiserntalstraße

(wS/wn) Siegen 25.05.2024 | 2024 ist für die Stadt Siegen ein besonderes Jahr. Die Stadt wird 800 Jahre und feiert das Jubiläum über das ganze Jahr hinweg mit verschiedenen Aktionen. Westnetz sorgt nun für mehr Sichtbarkeit in Eiserfeld und hat die Station Eiserntalstraße gegenüber dem Alten Friedhof mit einem Jubiläumsmotiv gestaltet. Neben dem Logo Siegen800 sind auch Siegens Wahrzeichen das Krönchen und der Turm der Nikolaikirchen zu sehen.

„Wir gratulieren der Stadt Siegen herzlich zum 800. Jubiläum. Mit der Gestaltung der Trafostation möchten wir nicht nur auf das Jubiläum aufmerksam machen, sondern auch der tristen Station einen neuen, bunten Anstrich mit Heimatbezug verpassen.“ erklärt Patrick Plate, Sprecher von Westnetz.

„Ganz Siegen soll zur Bühne für die Präsentation unserer Stadt werden, wie sie in der Geschichte war und wie sie sich heute in ihren vielen bunten Facetten präsentiert. Da passt dieses tolle Projekt von Westnetz hervorragend dazu. Vielen Dank für die Idee und die schöne Umsetzung hier in Eiserfeld“, bedankt sich Bürgermeister Steffen Mues.

Peter Imhäuser, Leiter Kommunales Partnermanagement in Siegen ergänzt: „Als Partner der Stadt Siegen unterstützen wir gerne die Feierlichkeiten rund um dieses besondere Jubiläum und feiern gemeinsam mit. Neben der neuen Gestaltung der Trafostation können sich die Siegener auf weitere besondere Aktionen unseres Unternehmens im Rahmen des Stadtfestes oder dem Westenergie-Cup am 15.06. im Leimbachstadion freuen.“