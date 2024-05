Wechselrichter in Brand: Einsatz in der Hüttenstraße bei der Firma Blefa in Buschhütten

(wS/red) Kreuztal 28.05.2024 | Am Montag hatten die Feuerwehrleute aus Kreuztal eine schweißtreibende Aufgabe: Sie kämpften stundenlang gegen die Flammen, bis weitere Experten eintrafen. Ab 11:25 Uhr waren die Einheiten aus Buschhütten, Kreuztal, Fellinghausen und Ferndorf in einem zweieinhalbstündigen Einsatz in der Hüttenstraße in Buschhütten gefordert. Die Firma Blefa, bekannt für die Produktion von Edelstahl-Kegs, hatte einen Notruf wegen eines Fassadenbrands abgesetzt.

Vor Ort entdeckten die Feuerwehrleute, dass ein Wechselrichter, der zur neuen Photovoltaikanlage des Unternehmens gehört, an der Außenwand einer Halle Feuer gefangen hatte. Diese Anlage war noch nicht in Betrieb genommen worden. Mehrere Versuche, das Feuer mit Kohlendioxidlöschern zu bekämpfen, scheiterten, da die elektrische Anlage weiterhin unter Spannung stand und eine Verbindung zu den Solarmodulen auf dem Dach bestand. Die Feuerwehr setzte aus sicherer Entfernung Wasser ein, um die wiederholt aufflammenden Brände zu löschen. Erst als die Fachfirma eintraf, um den Schaden zu analysieren, konnte die Feuerwehr ihren Einsatz gegen 14 Uhr beenden.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

