B62/HTS: Kurzzeitige Sperrung des Bühltunnels in Fahrtrichtung Kreuztal am Montag

(wS/str) Siegen 13.06.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen muss am Montag (17.06.) einen Schachtdeckel im Bühltunnel im Zuge der HTS/B62 in Siegen reparieren. Für diese Arbeiten muss der Bühltunnel im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 12 Uhr für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Kreuztal gesperrt werden. Der Verkehr wird vorher über Eiserfeld abgeleitet.