Briefwahl „last minute“ besser direkt im Rathaus

(wS/kr) Kreuztal 04.06.2024 | Wer am Tag der Europawahl am kommenden Sonntag (09. Juni) nicht zum Wählen ins Wahllokal möchte, aber dennoch wählen will, sollte sich beeilen: Da aktuell der Postweg mehrere Tage in Anspruch nimmt, rät die Kreuztaler Stadtverwaltung davon ab, Briefwahlunterlagen jetzt noch per Post anzufordern oder zu verschicken.

Es wird stattdessen empfohlen, sich die Wahlunterlagen im Bürgerbüro im Rathaus der Stadt Kreuztal aushändigen zu lassen. Das geht während der Öffnungszeiten ohne Termin und ohne nennenswerte Wartezeit. Bitte bringen Sie dazu Ihre Wahlbenachrichtigung und Ihren Ausweis mit. Vor Ort haben Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, direkt in einer Wahlkabine ihr Kreuz zu setzen und die Wahlunterlagen in die Urne zu werfen. Wer ein bisschen mehr Zeit braucht, kann sich die Unterlagen natürlich auch mit nach Hause nehmen, dort wählen und sie anschließend im Rathaus abgeben oder in den Briefkasten werfen.

Wem es nicht möglich ist, persönlich ins Rathaus zu kommen, kann eine Bevollmächtigung zur Abholung durch eine andere Person ausstellen. Dazu kann der Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung genutzt werden.

Öffnungszeiten des Bürgerbüros:

Montags bis mittwochs: 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Donnerstags: 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitags: 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Am letzten Freitag vor der Wahl ist das Bürgerbüro der Stadt Kreuztal für Wahlangelegenheiten bis 18.00 Uhr geöffnet.

Rathaus Kreuztal – Foto: wirSiegen.de