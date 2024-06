Das neue Programm des Biologischen Kolloquiums der Universität Siegen

(wS/uni) Siegen 06.06.2024 | Biologisches Kolloquium – Sommersemester 2024

12. Juni

Prof. Dr. Tatjana Tchumatchenko , Institut für Experimentelle Epileptologie und Kognitionsforschung, Universitätsmedizin Bonn Discovering computational rules for molecular localization in cells.

19. Juni

Frau MSc. Annika Preuss Zoologisches Institut, Department Funktionale Morphologie und Biomechanik, Universität Kiel

Hoch in den Lüften und tief im Meer – „lausige“ Anpassungen von Parasiten an ihr Leben unter extremsten Bedingungen

3. Juli

Herr PD Sven Bradler, Evolution und Biodiversiät der Tiere, Research Group Phasmid Evolution, Georg-August Universität Göttingen

Evolution in Gingko-Wäldern und auf versunkenen Inseln: Die Geschichte der Stab- und Gespenstschrecken

10. Juli

Dr. Victoria Ingham (Abteilung Parasitologie, Universitätsklinikum Heidelberg)

The complexity of insecticide resistance in malaria vectors

Die Vorträge beginnen jeweils um 18.15 Uhr und finden im grünen Hörsaal AR-D-5104 statt:

Organisation: Prof. Dr. Klaudia Witte

Institut für Biologie, Department Chemie-Biologie

Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät

Tel: 0271/740-3297

e-mail: witte@biologie.uni-siegen.de