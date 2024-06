Dirtbikepark Hilchenbach geöffnet – PUSH-Team sucht gebrauchte Ausrüstung

(wS/hi) Hilchenbach 25.06.2024 | Kurz vor dem Start in die Sommerferien öffnet der Dirtbikepark Hilchenbach am Mittwoch, 26. Juni, seine Pforten und zeigt sich von seiner besten Seite. Das Frühjahr wurde genutzt, um die Strecken am Mühlenweg neu aufzubauen und die technische Sicherheit zu verbessern. Dafür gab es nun das TÜV-Siegel. Unterstützt haben die Mitarbeitenden der Stadtwerke und des Baubetriebshofs Hilchenbach sowie das Team des PUSH e.V. mit Sven Jung, Fabian Hirsch und Fabian Dicke.

Der PUSH-Verein übernimmt auch in diesem Jahr die Betreuung und steht als Ansprechpartner an zwei Tagen in der Woche im Park zur Verfügung. Immer mittwochs und freitags von 15:00 bis 18:00 Uhr ist das Team bei trockenem Wetter für Kinder, Jugendliche und Eltern vor Ort.

In den Sommerferien gibt es im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Push deine Skills“ verschiedene Angebote, darunter der Bike-Workshop „Girls only“. Die Jugendlichen dürfen sich zudem auf einen Bike-Contest zum Ende der Ferien freuen. Mehr Infos zum Park gibt es auf Instagram www.instagram.com/dirtbikepark.hilchenbach oder auf www.kjb-angebote.de.

Auch in diesem Jahr wird Ausrüstung wie Helme oder Bikes kostenfrei verliehen. Dafür sucht das Team noch gebrauchte BMX-Fahrräder, Scooter oder Helme, die verschenkt oder gegen einen kleinen Betrag verkauft werden. Wer etwas beisteuern möchte, meldet sich bei Fabian Dicke per E-Mail an f.dicke@hilchenbach.de oder unter der Telefonnummer 02733/288-124.