Internationales Freundschaftsfest im Siegener Schlosspark

(wS/si) Siegen 04.06.2024 | Am Samstag, 15. Juni, laden der Integrationsrat und die Universitätsstadt Siegen wieder zum Freundschaftsfest in den Schlosspark am Oberen Schloss ein. Dort erwartet die Besucherinnen und Besucher eine stimmungsvolle Sommerparty. Neben einem Bühnenprogramm aus Musik- und Tanzaufführungen gibt es internationale Spezialitäten sowie ein umfangreiches interkulturelles Info-Angebot an knapp 50 Pavillonständen. Bürgermeister Steffen Mues und der Vorsitzende des Integrationsrates, Hanan Tahmaz, eröffnen das Fest um 14.00 Uhr auf der Pavillonbühne im Schlosspark (Ende: 19.00 Uhr).

In Siegen leben Menschen aus fast 140 Ländern, knapp 25 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner haben eine eigene oder familiäre Einwanderungserfahrung. Zahlreiche Menschen und Organisationen leisten durch ihre soziale und kulturelle Arbeit einen unverzichtbaren Beitrag für gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe und demokratisches Miteinander und positionieren sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Das traditionelle Freundschaftsfest ist alljährlich sichtbares Zeichen für diesen Einsatz. Dort kann man ins Gespräch kommen, die kulturelle Vielfalt Siegens erleben und sich über das ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Migrantenselbstorganisationen und anderer integrativ wirkender Akteure zu informieren.

Das Bühnenprogramm besteht aus Musik-, Tanz- und Gesangsaufführungen ehrenamtlicher Gruppen. Es gibt eine große Hüpfburg und der Stadtjugendring Siegen e.V. wie auch die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Siegen bieten Spiele für Kinder und Jugendliche an.

Um sicherzustellen, dass auch hörgeschädigte Menschen das Freundschaftsfest vollständig erleben und an den Informationen teilhaben können, wird auch in diesem Jahr ein Lotsenservice angeboten. Eine Gebärdensprachdolmetscherin steht bis 17.00 Uhr zur Verfügung stehen und ist ab etwa 14.30 Uhr am Stand des Integrationsrates erreichbar.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Parkplatz am Oberen Schloss am 15. Juni ganztägig gesperrt und die Burgstraße nur für Anlieger und Teilnehmende befahrbar ist. Auch in der Höhstraße kann es durch erhöhtes Verkehrsaufkommen zu Beeinträchtigungen für die Anlieger kommen. Die beiden Parkplätze für Menschen mit Behinderungen am Hasengarten können angefahren werden. Wer Unterstützung bei der Anreise benötigt, wird gebeten, per E-Mail an t.bueker@siegen-stadt.de Kontakt mit der Stadtverwaltung aufzunehmen.

Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto anreisen, sollten die Parkhäuser in der Hinterstraße oder dem Löhrtor nutzen und den Weg zum Schlosspark zu Fuß über die Höhstraße wählen. Beim dortigen Abenteuerspielplatz liegt auch der Haupteingang zum Festgelände.