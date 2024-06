Kostenlose Informationsveranstaltung zum Thema „Frühchen-Tragen“

(wS/drk) Siegen 12.06.2024 | „Biologisch gesehen ist der Mensch ein Tragling. Seit circa 2,1 Millionen Jahren trägt der Homo Sapiens seine Kinder bis ins siebte Lebensjahr hin- ein“, meint Kristin Schuß. Als Trageberaterin weiß sie, wovon sie spricht.

Und: „Auch Frühchen und deren Eltern profitieren davon getragen zu wer- den.“ So ist die Freudenbergerin am 10. Juli von 19:30 bis 21 Uhr zu Gast in der DRK-Kinderklinik auf dem Wellersberg. In der ehemaligen Kinder- krankenpflegeschule berichtet Kristin Schuß über die Eckdaten des Tragens von Frühchen. Sie demonstriert anhand verschiedener Tragesysteme, welche Möglichkeiten man als Eltern hat, das frühgeborene Kind körpernah und intuitiv in seiner Entwicklung zu unterstützen.

„Das Tragen ist für das Baby die gesündeste Art der Fortbewegung“, ist sich die Trageberaterin sicher. „Grundsätzlich ist dies – bis auf ein paar wenige Ausnahmen – mit jedem Kind möglich. Die körperliche, geistige sowie seelische Entwicklung wird gefördert und die Eltern-Kind-Bindung nachweislich gestärkt. Zudem erleichtert es den Alltag in vielerlei Hinsicht.“

Die Veranstaltung „Klitzeklein“ ist kostenlos. Einmal im Monat treffen sich dort interessierte Eltern von Frühgeborenen sowie Ehemalige, um sich ge- genseitig kennenzulernen und auszutauschen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.