Kreisvorsitzender Benedikt Büdenbender soll Bundestagskandidat der CDU Siegen-Wittgenstein werden

(wS/cdu) Netphen 28.06.2024 | Der Kreisvorstand der CDU Siegen-Wittgenstein hat Benedikt Büdenbender einstimmig als Kandidat für die nächste Bundestagswahl nominiert. Der 34-jährige Netpher ist seit März 2023 Kreisvorsitzender und soll nun das Direktmandat in Siegen-Wittgenstein für die CDU gewinnen.

„Ich freue mich über das einstimmige Votum des Kreisvorstandes. Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen und sind ein starkes Team. Ich möchte Verantwortung übernehmen und unsere Heimat Siegen-Wittgenstein bestmöglich in Berlin vertreten.

Ich bin motiviert und werde meinen Worten auch Taten folgen lassen. Gemeinsam mit einer motivierten Mannschaft der CDU in Siegen-Wittgenstein“, findet Benedikt Büdenbender deutliche Worte.

Die offizielle Kandidatenaufstellung wird auf einer Mitgliederversammlung im September 2024 stattfinden. Der ursprünglich geplante Termin am 29. Juni musste aufgrund des Hackerangriffs auf die CDU Deutschland kurzfristig abgesagt werden.

Nominierung von Benedikt Büdenbender als Bundestagskandidaten durch den Vorstand des CDU Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein