Neue Kinderfeuerwehr in Siegen: „Löschfüchse“ gehen an den Start

(wS/si) Siegen 10.06.2024 | Die Feuerwehr Siegen ist um eine „Nachwuchs-Einheit“ reicher: Am Samstag (8. Juni) fand im Stadtteil Eisern die offizielle Gründungsfeier der neuen Kinderfeuerwehr „Löschfüchse“statt.

Nach der Begrüßung durch Thomas Jung, Leiter der Feuerwehr Siegen, sprach Bürgermeister Steffen Mues zu den Nachwuchs-Feuerwehrkräften und den Gästen. In seiner Rede hob er vor allem die Bedeutung der Kinderfeuerwehren hervor: „Kinderfeuerwehren sind nicht nur eine großartige Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und Spaß zu haben. Sie bereiten auch auf eine mögliche Zukunft bei der Feuerwehr vor. Sie sind damit ein wichtiger Baustein für die sichere Zukunft unserer Stadt.“

Brandschutzbezirksleiter Hermann Schöler und Kinderfeuerwehrwartin Vivien Kreutz nahmen im Anschluss die offizielle Gründungsurkunde entgegen. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Sebastian Reh hatte Grußworte und ein kleines Geschenk für die Kinder im Gepäck.

Noch in dieser Woche steht ein weiteres Gründungsfest einer Kinderfeuerwehr an: Am Freitag, 14. Juni, wird die neue Nachwuchseinheit im Bereich Birlenbach, Langenholdinghausen und Meiswinkel offiziell gegründet. Bereits im April konnte die Kinderfeuerwehr in Oberschelden und Gosenbach an den Start gehen. Somit hat die Universitätsstadt Siegen binnen kurzer Zeit ihre Kinderfeuerwehren fast verdoppelt: von ehemals vier auf nun sieben Kinderfeuerwehren für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren im Stadtgebiet.

Weitere Informationen zu den Siegener Kinderfeuerwehren gibt es hier: www.feuerwehrsiegen.de/Ueber-uns/Kinderfeuerwehr.

Wider die Nachwuchssorgen der Feuerwehr: In Eisern gehen die „Löschfüchse“ an den Start! Bürgermeister Steffen Mues (rechts) und der Siegener Feuerwehrchef Thomas Jung (2. von rechts) freuen sich über die tatkräftige Unterstützung.

Foto: Feuerwehr Siegen.