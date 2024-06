Neue Sängerinnen & Sänger für das „Collegium vocale Siegen“ gesucht

(wS(bc) Siegen 25.06.2024 | Das Collegium vocale Siegen, ansässig in der Martinikirche Siegen, sucht neue engagierte Sängerinnen und Sänger.

Der Chor besteht aus ca. 25 Mitgliedern, von denen viele beruflich in der Musikbranche tätig sind oder professionellen Gesangsunterricht nehmen. Die Mitglieder des Chors teilen eine Leidenschaft für klassischen Chorgesang und anspruchsvolle Chorliteratur.

Die Proben des Collegium vocale Siegen finden etwa alle zwei Wochen an wechselnden Tagen statt. Interessierte Sänger*innen sollten Notenkenntnisse und Gesangserfahrung mitbringen sowie bereit sein, sich intensiv in die Probenarbeit einzubringen. Über die Aufnahme in den Chor entscheidet ein Vorsingen sowie eine anschließende Probezeit.

Interessierte Personen können sich bei Chorleiter Peter Scholl unter der E-Mail-Adresse scholl@bachchor.de melden. Herr Scholl steht für alle weiteren Fragen zur Verfügung.

Das Collegium vocale Siegen ist ein Ensemble des Siegener Bach-Chores. Weitere Informationen sind auch auf der Webseite www.bachchor.de zu finden.