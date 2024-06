Rund um die Biene und die Imkerei Kinderprogram „Naturdetektive“ der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein

(wS/si) Erndtebrück 08.06.2024 | Die Biologische Station Siegen-Wittgenstein lädt alle naturbegeisterten Kinder ab sechs Jahren zu einer spannenden Veranstaltung rund um das Thema Bienen ein. Am Freitag, 14. Juni 2024, von 15:00 bis 18:00 Uhr, können junge Naturdetektive in Erndtebrück-Birkelbach im Christlichen Jugenddorf (CJD) in die faszinierende Welt der Imkerei eintauchen.

Unter der Leitung von Juliane Berger erwartet die Naturdetektive ein vielfältiges Programm.

Sie lernen, dass Bienenhaltung weit mehr bedeutet als nur die Honigernte – auch wenn diese bei der Veranstaltung nicht fehlen wird. Die Kinder können die Bienen und ihre Behausungen aus nächster Nähe betrachten, an spannenden Spielen und Experimenten teilnehmen, basteln und Kerzen ziehen. Zudem gibt es Honig direkt aus der Schleuder zu probieren und viele interessante Informationen rund um die sechsbeinigen Wesen.

Der Treffpunkt ist an der großen Treppe des Hauptgebäudes des CJD (Zum Böhl 1, 57339 Erndtebrück). Die Veranstaltung ist nicht geeignet für Bienengiftallergiker. Es wird darum gebeten, lange Hosen und feste Schuhe zu tragen und etwas zu trinken mitzubringen. Der Unkostenbeitrag beträgt sechs Euro. Auch Begleitungen der Kinder sind herzlich willkommen.

Eine Anmeldung ist erforderlich und kann über den Online-Veranstaltungskalender der Biologischen Station unter www.biostation-siwi.de oder telefonisch unter 02732 7677340 erfolgen.

Foto: Sabine Portig