Schadstoffmobil am Samstag, 6. Juli, auf dem Bismarckplatz in Weidenau

(wS/si) Siegen 24.06.2024 | Am Samstag, 6. Juli 2024, steht das Schadstoffmobil der Firma Lindenschmidt auf dem Bismarckplatz in Weidenau: Siegener Bürgerinnen und Bürger haben dann von 10.00 bis 14.00 Uhr die Möglichkeit, vor Ort Schadstoffe wie Altöle, Farbe, Lacke oder Reinigungsmittel in haushaltsüblichen Mengen kostenfrei zu entsorgen.

Die Stadt Siegen bietet den Service in diesem Jahr an zwei Terminen erstmalig zusätzlich zu den übrigen Schadstoffsammlungen an. Interessierte können sich daher auch Samstag, 24. August, für eine weitere kostenfreie Schadstoff-Abgabe vormerken.