Spendenaktion der Volksbank: Siegerland profitiert von neuen Waldsofas und Ladesäulen

(wS/vo) Kreuztal 28.06.2024 | Das Siegerland begeistert sowohl Einwohner als auch Besucher mit seiner vielfältigen Natur mit zahlreichen Wander- und Fahrradwegen. Um diese beeindruckende Naturkulisse noch besser genießen zu können, laden bereits zahlreiche Waldsofas und E-Bike-Ladesäulen zum Verweilen ein.

Nun kann sich auch der Golfclub Siegerland freuen: Durch eine Spende des Regionalbeirates der Volksbank in Südwestfalen über rund 3.600 Euro konnten ein Waldsofa sowie eine E-Bike-Ladesäule im Siegerland einziehen – genauer gesagt, auf das Gelände des Golfclubs Heestal.

Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann und Regionalbeiräte Sarah De Angelis, Timo Dornseifer und Wolfgang Narjes trafen sich vor Ort mit Vertretern des Golfclubs: Tanja von der Heyden und Andreas Muhl.

„Wir freuen uns, die Spende in so toller Atmosphäre überreichen zu dürfen“, stellten Wolfang Narjes und Jens Brinkmann bei der symbolischen Spendencheckübergabe im Berghäuser Tal fest – denn dort ist der Golfclub Siegerland eingebettet. „Fortan laden Waldsofa und E-Bike-Ladesäule inmitten dieser eindrucksvollen Landschaft mit einem Blick in die Mittelgebirgslandschaft des Sieger- und Sauerlandes zum Verweilen ein.“ Der Platz ist eine beliebte Zwischenstation für Radfahrer, die nun die Möglichkeit haben, die Fahrräder bei einem Stopp wieder aufzuladen.

Auch Tanja von der Heyden als Vorstandsmitglied des Golfclubs zeigte sich sichtlich begeistert von den Neuanschaffungen, die mithilfe der Spende in Höhe von 3.600 Euro umgesetzt werden konnten: „Vielen Dank an den Regionalbeirat für die Unterstützung bei diesem Projekt. Die E-Bike-Ladesäule ist eine tolle Ergänzung und auch das Waldsofa lädt wunderbar zum Verweilen ein.“

Weitere Waldsofa-Standorte, die vom Regionalbeirat unterstützt wurden:

– Waldsofa im Erlebniswald Tiergarten, umgesetzt durch den Heimatverein Hällob Zogepackt

– Waldsofa in Brachbach umgesetzt durch den Heimatverein Brachbach

– Waldsofa in Wilnsdorf umgesetzt durch den SGV Flammersbach

– Waldsofa in Mudersbach umgesetzt durch den Heimatverein Mudersbach

– Waldsofa in Neunkirchen durch den Heimatverein Neunkirchen

– Waldsofa in Niederschelden umgesetzt durch den Heimatverein Niederschelden

– Waldsofa in Seelbach umgesetzt durch den Heimatverein Seelbach

– Waldsofa in Burbach wird umgesetzt durch den Heimatverein Alte Vogtei Burbach

– Waldsofa in Netphen wird umgesetzt durch den Heimatverein Walpersdorf

Über den Regionalbeirat:

Den Regionen des Geschäftsgebiets der Volksbank in Südwestfalen eG ist ein sogenannter Regionalbeirat zugeordnet. Ziel ist es, die genossenschaftliche Idee stärker erlebbar zu machen. Jeder Regionalbeirat nimmt zu aktuellen Themen Stimmungen von Mitgliedern und Kunden auf und gibt beratend Anregungen. So leistet der Regionalbeirat mit seinen speziellen Marktkenntnissen einen wichtigen Beitrag zur genossenschaftlichen Strategieentwicklung der Volksbank

