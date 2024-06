Strahlende Gesichter und sportliche Highlights: Der Kääner Sommer 2024 begeistert Jung und Alt

(wS/fc) Siegen 18.06.2024 | Auch die dritte Auflage des Revivals des Kääner Sommers war ein voller Erfolg. Bei wunderbarem Sonnenwetter begrüßten der TuS Kaan-Marienborn und der 1.FC Kaan-

´Marienborn über den Tag verteilt über 400 kleine und große Gäste.

Nach der Begrüßung durch die beiden Vorstände bildete dieses Mal eine thematisch sportliche Andacht des CJVM JKaan-Marienborn den Startschuss in die sportlichen Aktivitäten des Tages.

Acht Teams aus und um Kaan-Marienborn kämpften beim Fußballturnier der Ortsvereine erneut um den Titel auf dem Halbfeld, während auf der anderen Platzhälfte die BIG Family Games mit einer Spiel- und Spaßolympiade für die ganze Familie zum launigen Wettkampf einlud. Parallel dazu sorgte auch die Hüpfburg, die die Feuerwehr Kaan-Marienborn kostenfrei zur Verfügung gestellt hatte, für spaßige Stunden bei den zahlreichen Kindern.

Apropos Kinder, auch in diesem Jahr gestalteten mit dem Evangelischen Familienzentrum Kunterbunt sowie der Kita Lillipuz wieder beide Käner Kindergärten das Sommerfest mit. Erstmals in diesem Jahr war zudem mit der Provinzial Westphal ein Unternehmen aus Kaan-Marienborn mit einer Torwand und einer Verlosung passend zur Europameisterschaft mit am Start.

Während bei der EM der Gewinner noch ausgespielt werden muss, standen die Volsnber Bolzer am Ende eines spannenden Fußballturniers als strahlende Sieger fest. In einem Herzschlagfinale gelang den Männern und Frauen aus Volnsberg der Sieg erst im Siebenmeterschießen. Der starke CVJM Kaan-Marienborn musste sich als Zweitplatzierter hier knapp geschlagen geben. Den dritten Platz belegte KaanNix United, ein Team hinter dem sich die Arbeitsgruppe Gustav-Ferdinand-Kohl verbirgt.

Parallel zum Fußballturnier nahmen über 30 Familien an den BIG Family Games teil und stellten ihr Können bei spaßigen Wettkämpfen wie dem Schuh-Weitwurf unter

Beweis. Am Ende erwartete die Bestplatzierten beispielsweise ein Kletter-Gutschein. Nachdem sich die Bestplatzierten bei der Siegerehrung gebührend feiern ließen, enterte dann die Party-Coverband EDELweiss die Bühne – und wie. Dass das Trio weiß, wie man auf Partys, Oktoberfest und Co. die Stimmung zum Kochen bringt, unterstrichen die drei Vollblut-Musiker an diesem Abend mit einem gelungenen Mix aus Schlagern, Popsongs und den größten Hits aller Zeiten. Da verstand es sich von selbst, dass das feierwütige Publikum am Sportplatz in Kaan-Marienborn mehr als nur eine Zugabe forderte.

Nach dem großen Erfolg in 2024 ist der Kääner Sommer 2025 schon jetzt beschlossene Sache. Es wird das vierte Sommerfest in Folge, dass den Ort Kaan- Marienborn alters- und vereinsübergreifend zusammenbringt.

