Unbekannte entwenden mehrere Mähroboter in Bad Laasphe und Netphen – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Netphen – Bad Laasphe 13.06.2024 | Im Zeitraum von Montagnachmittag (10.06.2024) bis Mittwochmittag (12.06.2024) wurden mehrere Rasenmäher aus Gärten in Bad-Laasphe und Netphen entwendet.

Unbekannte hatten es offensichtlich auf diverse Mähroboter (mit Gehäuse und Ladestation) abgesehen.

In Bad-Laasphe – Banfe klauten bislang unbekannte Täter zwei Mähroboter von Grundstücken aus dem Friedenfelder Weg.

In Bad-Laasphe – Herbertshausen wurde ein Rasenmähroboter aus einem Garten in der Straße „Unterer Krautgarten“ entwendet.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in Netphen-Salchendorf. Hier klauten die Diebe gleich zwei Mähroboter von einem Grundstück in der Rudersdorfer Straße.

Bei dem Diebesgut handelt es sich immer um Rasenmäher der Marke Husqvarna.

Bereits am 07.06.2024 kam es in den frühen Morgenstunden zu zwei Diebstählen von Mährobotern in Netphen-Deuz und Hainchen.

Der Beuteschaden beläuft sich insgesamt auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Die Kriminalkommissariate in Bad Berleburg und Kreuztal haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02751 / 909-0 (Kriminalkommissariat Bad Berleburg) und 02732 / 909-0 (Kriminalkommissariat Kreuztal) zu melden.