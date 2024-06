Unfall am unbeschrankten Bahnübergang: Kleinbus kollidiert mit Zug in Würgendorf

Glücklicherweise war der Zug nur mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs, sodass niemand verletzt wurde. Der 29-jährige Zugführer, die 62-jährige Kleinbusfahrerin sowie drei im Bus befindliche Kinder/Jugendliche blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die Feuerwehr Würgendorf, deren Standort sich in unmittelbarer Nähe befindet, zum Unfallort alarmiert. An der Lok entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro, der Kleintransporter wurde mit einem Schaden von rund 15.000 Euro erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Während der Unfallaufnahme war die Dillenburger Straße bis kurz nach 8 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände des Unfalls.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

