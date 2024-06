Unfall in Bad Berleburg: Paketwagen durchbricht Geländer und landet in Steilböschung

(wS/red) Bad Berleburg 21.06.2024 | Auf Abwegen befand sich am Freitagnachmittag ein Paketwagen, dessen Fahrer mit der Auslieferung von Paketen „An der Lause“ in Bad Berleburg beschäftigt war. Sein Kleintransporter machte sich selbstständig und landete in einer mehrere Meter tiefen Steilböschung.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Fahrzeug selbst in Bewegung gesetzt und zunächst ein Geländer an einer Hausmauer durchbrochen. Dann fuhr der Wagen über eine Grundstückseinfahrt, schob mehrere große Randsteine in die Böschung, riss sich die Ölwanne ab und verschwand schließlich in den grünen Bäumen und Sträuchern. Die Fahrt endete erst nach einigen Metern in der Böschung, wo der Wagen dann frontal in eine Baumgruppe prallte und so aufgehalten wurde, bevor er auf einen darunterliegenden Feldweg gelangen konnte.

Der Fahrer des Wagens stand zum Unfallzeitpunkt am Heck des Wagens und hatte im ersten Schockmoment noch versucht, den Kleintransporter mit der defekten Handbremse mittels Muskelkraft aufzuhalten, wobei er sich leicht verletzte. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich.

Die Kameraden des Löschzuges 1 der Feuerwehr Bad Berleburg schauten sich an, ob vom Transporter noch eine Gefahr ausging und ob Flüssigkeiten ausliefen. Dazu hatten sie eine Arbeitsleine gespannt, um den Einsatzkräften eine leichte und sichere Begehbarkeit des Geländes zu ermöglichen.

Das durchbrochene und schief stehende Geländer wurde von der Feuerwehr entfernt und das noch verbleibende Geländer abgesichert.

Die Bergung wurde durch eine Spezialfirma veranlasst und dauert aktuell (17:00 Uhr) noch an.

Fotos: wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!