XXXLutz hilft! Unbürokratische Unterstützung für Hochwasser-Geschädigte

Auf XXXLutz ist Verlass! Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl sind auch jetzt für die von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Menschen da und helfen vor Ort in den süddeutschen Regionen: schnell, pragmatisch, ohne Formalitäten! Gerade jetzt, wo sich die Lage allmählich entspannt, kommt mehr und mehr zum Vorschein, was der Starkregen angerichtet hat und was in den eigenen vier Wänden alles unbrauchbar geworden ist.