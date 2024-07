25-Jähriger flüchtet vor der Polizei und bekommt mehrere Strafanzeigen

(wS/ots) Kreuztal 25.07.2024 | Ein 25-Jähriger hat am Mittwochabend (24.07.2024) die Beamten der Polizeiwache in Kreuztal beschäftigt.

Gegen 23:15 Uhr fiel den Beamten auf der Wittgensteiner Straße in Hilchenbachn ein PKW auf. Sie entschieden sich dazu, das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen beschleunigte der Fahrer und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kreuztal. Dabei überfuhr er unter anderem eine rote Ampel sowie einen Gehweg. In Kreuztal verloren die Polizisten den Sichtkontakt zum Ford.

Kurze Zeit später fiel den Beamten eine rennende Person im Bereich der Marburger Straße auf. Im Umfeld stand zudem der flüchtige PKW. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 25-Jährige angetroffen werden.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Zudem war der Ford mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Zulassung unterwegs. Die Besitzverhältnisse des Fahrzeugs waren ebenfalls unklar. Im Inneren fanden die Beamten Goldschmuck. Der Wagen wurde sichergestellt.

Der 25-Jährige kam auf die Polizeiwache nach Kreuztal, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen, die den PKW auf der Flucht gesehen haben oder möglicherweise durch ihn gefährdet wurden. Hinweise bitte direkt an die 02732/909-0.

Symbolbild