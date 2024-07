Auf Entdeckungsreise: Verbundenheit mit Himmel und Erde bei Wanderung in Banfe

(wS/bl) Bad Laasphe 10.07.2024 | Im Rahmen des spirituellen Sommers findet am Sonntag, den 21.07. eine Naturerlebniswanderung statt. Auf unserem Weg laden zahlreiche Plätze zum Verweilen und Innehalten ein. In der Natur und an herrlichen Aussichtspunkten erspüren wir, was uns mit Himmel und Erde verbindet.

Die ca. 12 Kilometer lange Rundwanderung wird von der Vorsitzenden des Kneipp-Vereins Bad Laasphe, Birgit Christmann, begleitet. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,00 €.

Treffpunkt ist um 13 Uhr in Banfe vor der Bäckerei Müller. Die Wanderung führt vom Parkplatz auf der Indel Richtung Weidelbacher Weiher, vorbei an der Bettelmannsbuche zurück zum Parkplatz auf der Indel. Es empfiehlt sich Wander- oder Nordic Walking Stöcke und ausreichend Flüssigkeit mitzubringen.

Eine Anmeldung ist möglich bis Samstag, den 20.07. / 11 Uhr unter 02752 898 oder info@tourismus-badlaasphe.de. Weitere Informationen beim Veranstalter (TKS Bad Laasphe GmbH).

Foto: TKS Bad Laasphe GmbH