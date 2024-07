Aufgrund von mehreren Versammlungsanmeldungen: Straßensperrung in der Hilchenbacher Stadtmitte am 10. August

(wS/hi) Hilchenbach 25.07.2024 | Die Hilchenbacher Dammstraße wird am Samstag, 10. August, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ebenso betroffen sind die öffentlichen Parkflächen an der Dammstraße. Die Sperrung beginnt am Samstag um 7:00 Uhr und endet am Sonntag, 11. August, um 7:00 Uhr.

Die betroffenen Anwohnenden, die die Stadtverwaltung mit dieser Pressemitteilung ebenfalls informiert, sollten ihre Fahrzeuge, sofern im entsprechenden Zeitraum benötigt, rechtzeitig außerhalb der Sperrung abstellen.

Die Sperrungen sind notwendig, weil am 10. August im Hilchenbacher Stadtkern rund um die Dammstraße (Gerichtswiese und Parkplatz P4) mehrere Versammlungen stattfinden. Der Parkplatz P4 und die damit verbundenen Wohnmobilstellplätze sind von Freitag bis Sonntag nicht nutzbar. Für Wohnmobile befindet sich eine Ausweichmöglichkeit mit Stromversorgung in Müsen auf dem Parkplatz des Bürgerhauses am Merklinghäuser Weg. Ein weiterer Stellplatz ohne Stromversorgung befindet sich an der Gillerbergstraße in Lützel.

Die Sperrung in der Stadtmitte wird sowohl von der Ordnungsbehörde als auch von der Polizei begleitet. Die Stadt Hilchenbach bittet um Verständnis für die mit den Versammlungen einhergehenden Beeinträchtigungen.