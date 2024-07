Auftaktworkshop zum Fußverkehrscheck in Netphen

(wS/ne) Netphen 18.07.2024 | Mit dem Auftaktworkshop am Mittwoch, den 03. Juli 2024, von 17 bis 19 Uhr, im Ratssaal der Stadt Netphen, zu dem alle Netphener Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren, nimmt das Projekt rund um den Fußverkehr in Netphen Fahrt auf.

Im Rahmen dieses Projekts wird die Stadtverwaltung zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern, Fachleuten und Interessenvertretern gemeinsam daran arbeiten, die Fußgängerfreundlichkeit zu verbessern.

Der Workshop wurde von dem Planungsbüro VIA eG geleitet, das seine Expertise auf dem Gebiet des Fußgängerverkehrs in den Gestaltungsprozess mit einbringt. Er bot dazu eine Plattform für einen offenen Dialog und einen regen Austausch zwischen allen Beteiligten. Hier hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Ideen, Bedenken und Vorschläge einzubringen, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Fußgängerverkehr in Netphen anzugehen.

Gemeinsam mit Verwaltung, Politik und dem Planungsbüro konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren:

Welche Probleme gibt es? Wo kann man barrierefrei und sicher zu Fuß gehen? Wo fehlt Platz? Wo könnte ein Zebrastreifen oder eine Ampel beim Queren einer Straße helfen?

So geht es weiter:

Nach dem Auftaktworkshop werden durch das Planungsbüro Routen durch das Stadtgebiet erstellt, die im Rahmen von Begehungen untersucht werden. Diese werden nach den Sommerferien stattfinden. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.

Im Anschluss wird ein Maßnahmenkatalog entwickelt, mit dem die Fußgängerfreundlichkeit verbessert werden kann.

Fotos: Stadt Netphen