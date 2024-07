Ausflug zum Christopher Street Day in Siegen

(wS/hi) Hilchenbach 24.07.2024 | Weltweit laufen die Demonstrationen zum Pride Month als „Christopher Street Day“ (CSD), so auch am Samstag, 27. Juli, ab 12:30 Uhr in Siegen. Auch der Queere Treff Hilchenbach fährt an diesem Tag nach Siegen, um bei der CSD-Demonstration für queere Rechte und gegen Queerfeindlichkeit die bunte Flagge zu zeigen.

Für eine sichere Hin- und Rückreise sowie Betreuung sorgen die Projektmitarbeiterinnen Mandana Krämer und May Schmidt. Im Anschluss wird bei der Veranstaltung „Pride is in the Air“ im andersROOM in Siegen gefeiert. Interessierte Jugendliche und junge Erwachsene melden sich im Onlineportal www.kjb-angebote.de an oder direkt beim PUSH e.V. per E-Mail an info@push- ev.de.