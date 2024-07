Ein Urwald in Europa – Wanderung durch die Naturwaldzelle Großer Stein

(wS/si) Siegen 03.07.2024 | Was ist ein Urwald und gibt es Urwälder hier bei uns in Europa? Auf der Wanderung der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein in die Naturwaldzelle am Großen Stein bei Burbach- Holzhausen geht es um die Bedeutung von Bäumen als Lebensraum und verschiedener Waldökosysteme. Ein Augenmerk liegt auf natürlichen Wäldern, aber auch auf den durch den Menschen geprägten Waldnutzungsformen.

Die Führung findet im Rahmen des Life4Siegerlandscapes am Donnerstag, den 11. Juli 2024, von 18:00 bis 20:30 Uhr statt.

Die Wanderung, geführt von Dominik Schüßler, verläuft überwiegend auf befestigten Waldwegen, dabei werden etwa 180 Höhenmeter erklommen. Es wird darum gebeten, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sofern vorhanden, ein Fernglas mitbringen.

Treffpunkt ist der Naturwinkel Hickengrund, am Parkplatz gegenüber der Hoorwaldstraße 77 in Burbach-Holzhausen. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung über den Online- Veranstaltungskalender der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein unter www.biostation-siwi.de oder telefonisch unter 02732 7677340 nötig.

Foto: U. Siebel