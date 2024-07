Einbruch in Fahrradgeschäft – 14 E-Bikes sowie ein Rennrad gestohlen – 30.000 Euro Schaden

(wS/ots) Siegen 09.07.2024 | Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen (08.07.2024) sind unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft an der Gutenbergstraße in Siegen-Sohlbach eingebrochen.

Die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Innenraum.

Nach derzeitigem Stand entwendeten die Unbekannten 14 E-Bikes sowie ein Rennrad im Gesamtwert von rund 30.000 Euro.

Es ist wahrscheinlich, dass für den Abtransport der Räder ein größeres Fahrzeug genutzt wurde.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet daher Zeugen, die möglicherweise ein Fahrzeug im Umfeld des Tatortes gesehen haben, sich unter der 0271/7099-0.