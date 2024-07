Kreuztal Live zieht um: Ab 18. Juli am Bildungs- und Sportcampus im Schulzentrum

(wS/ke) Kreuztal 12.07.2024 | Ab dem 18.07.2024 heißt es wieder singen, tanzen und eine gute Zeit unter freiem Himmel verbringen. Vom 18. Juli bis 15. August 2024 findet die Konzertreihe jeweils ab 18.00 Uhr statt. Neu in diesem Jahr ist der Veranstaltungsort: der Bildungs- und Sportcampus im Schulzentrum in Kreuztal.

In diesem Jahr ist „Kreuztal Live“ nicht mehr am Roten Platz in Kreuztal zu finden, sondern am Bildungs- und Sportcampus im Schulzentrum, direkt zwischen der Gesamtschule und der Dreifachhalle. Damit bleibt die Veranstaltung dennoch zentral in Kreuztal gelegen. Genügend Parkplätze stehen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Dank regionaler Sponsoren und der bekannten Festivalbechern, die während der gesamten Saison wiederverwendet werden können, bleibt das Event ohne Eintrittspreise.

Am 18.07. startet „Kreuztal Live“ mit der „A4 Siegerland Coverband“. Was erwartet die Besucher? Damals wie heute: Handmade-Party-Musik aller Stilrichtungen: Classic Rock, Kölsch Rock, Pop, Dance, Soul, Funk und Schlager – alles, was gut tanzbar ist und zum Feiern einlädt.

Auch die weiteren vier Bands werden zum ersten Mal auf der Bühne bei „Kreuztal Live“ begrüßt: Olds Cool Project, X-Chords, The Latemillers und K133. Alle sorgen auf ihre eigene Art und Weise für gute Stimmung und frischen Wind auf der Bühne, um Kreuztal richtig einzuheizen. Wer also nichts verpassen möchte, sollte sich die kommenden Donnerstage schon im Kalender eintragen.

Weitere Infos gibt es auf Facebook oder direkt auf der Homepage donnerstagsin.de. Wie auch in den vergangenen Jahren organisiert die Agentur Klar.Events die Open Air Reihe. „Wir freuen uns auf viele Besucher und eine erfolgreiche Saison und bedanken uns bei allen Organisatoren der Stadt Kreuztal und unseren Sponsoren von „Kreuztal Live“, so Jan Klappert.

Die Termine im Überblick: