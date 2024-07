Motiv des roten Granatapfels: Neuer Bürgerpark Herrengarten in Siegen ist auf der Zielgeraden

(wS/si) Siegen 29.07.2024 | Die Fertigstellung des neuen Bürgerparks Herrengarten an Siegens Neuen Ufern in der Innenstadt ist auf der Zielgeraden: „Wir liegen bei dem Projekt im Zeitplan, vorausgesetzt, das Wetter spielt weiter mit. Zurzeit wird der Rollrasen angeliefert, so dass der neue Park rechtzeitig zum Stadtfest am 30. August eröffnet werden kann“, sagte Stadtbaurat Henrik Schumann jetzt bei einem Baustellen-Rundgang.

Die Mitarbeiter der bauausführenden Firma Schauerte Schmidt arbeiten mit Hochdruck in jedem Winkel des künftigen Parks, es werden rund 600 Kubikmeter Oberboden aufgebracht. „Auch das Auftragsvolumen von rund 4,3 Mio. Euro bleibt im veranschlagten Kostenrahmen“, so Schumann weiter. Rund 4.800 Quadratmeter umfasst das gesamte, dreieckig geschnittene Areal zwischen Brüder-Busch-Straße, der Straße Herrengarten und der Fürst-Johann-Moritz-Straße.

Eingerahmt von zwei großen Platanen und einem Ginkgo an der Fürst-Johann-Moritz-Straße sowie den großen Linden Richtung Siegufer, zeigt der Park inzwischen sein künftiges Aussehen: die Bühne im westlichen Parkabschnitt, die Tanz- und Aktionsfläche im nördlichen Bereich, die Spielflächen mit schon eingebautem barrierefreiem Trampolin in der Parkmitte, die Sitzflächen auf der Betonumrandung. Rotahorne und Kupferfelsenbirnen sind bereits an ihren Standorten auf der Grünfläche eingepflanzt, die Rabatte werden noch mit Stauden und Gräsern bepflanzt. Henrik Schumann: „Die Grünanlage wie auch die vitalen Bestandsbäume und die klimaresistenten Neuanpflanzungen helfen, das Mikroklima zu verbessern, spenden Kühle und Schatten, Regen kann versickern.“

Aktuell finden unter anderem die vorbereitenden Elektro-Arbeiten für die Baumstrahler und dem horizontal integrierten Lichtband entlang des Weges statt. „Die Tanzfläche erhält in Kürze einen schwellenlosen Terrazzoasphalt. Vorbereitend zur Installation für die bereits gelieferte Slackline werden aktuell die Fundamente gesetzt sowie an der wassergebundenen Wegedecke entlang der zentralen Grünfläche gearbeitet “, erklärt stellv. Projektleiterin Natascha Klöckner von der Grünflächenabteilung beim Rundgang über die Grünanlage.

Rote Kanne als neuer Trinkwasserbrunnen

Künftiges Highlight des Herrengartens ist der neue Trinkwasserbrunnen in Form einer roten Kanne aus Edelstahl, der aus einem 180-Kilo-Stahlblock gefertigt wurde. In den Brunnen sind die stilisierten Blätter eines Granatapfelbaums eingelassen, in die das Wasser später fließen wird – das wiederkehrende Muster des Granatapfels wie auch weitere rote Akzente im Park wie das im Herbst rot gefärbte Laub sind eine Reminiszenz an die einstige Nutzung des Areals als barocken Lustgarten von Fürst Johann Moritz, der dort 1669 eine Orangerie mit Südfrüchten anlegen ließ.

An diese Orangeriekultur und einstigen Landschaftsgarten knüpft der neue Bürgerpark symbolisch an, mit einem Unterschied: Der neue Park steht den Bürgerinnen und Bürgern offen und soll eine „grüne Oase“ mitten in der Siegener Innenstadt werden. So ist der Boden der Bühne mit stilisierten Granatapfelkernen ausgelegt. Finden auf der Bühne keine Veranstaltungen statt, eignet sich die Fläche auch für ein Picknick im Schatten. Unter dem Boden der Bühne offenbart diese eine weitere, ganz besondere Funktion: Sie schützt das darunterliegende mächtige Wurzelwerk der Platanen.

Umrandet wird die Rasenfläche von 75 speziell angefertigten Beton-Fertigteilen mit Sitzelementen aus Holz. „Teilweise hat der Schreiner des Betonfertigteilherstellers bis zu einer Woche an einer Schalung gearbeitet, bis der Beton gegossen werden konnte. Das war ein sehr aufwändiger Prozess, aber das Ergebnis lässt sich sehen“, erklärt Natascha Klöckner. Abschnittsweite erhalten sie integrierte Sitzbänke mit Holzauflagen, die auch Rücken- und Armlehnen beinhalten. Damit es sich gut sitzen lässt, wurde die Oberfläche der Betonsitzbänke hochwertig aufgearbeitet. Die Öffnung des Herrengarten-Areals ist Teil des Grünflächenkonzepts der Stadt Siegen, das den Ausbau von neuen Grünflächen durch die Entsiegelung von Flächen fördert.

Der Blick von oben zeigt deutlich den Baufortschritt im neuen Bürgerpark Herrengarten am Siegufer. Der Park wird Ende August freigegeben.

Natascha Klöckner, stellv. Projektleiterin, und Stadtbaurat Henrik Schumann begutachten eine Platte des Terrazzoasphalts auf der künftigen Tanz- und Aktionsfläche im Herrengarten.

Fotos: Stadt Siegen

