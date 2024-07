Parkplatz-Suche wird übersichtlicher Über 70 neue Schilder: Stadt Siegen erneuert Parkleitsystem

(wS/si) Siegen 09.07.2024 | Die Stadt Siegen erneuert aktuell ihr so genanntes „Parkleitsystem“, damit Autofahrerinnen und Autofahrer schneller und übersichtlicher den nächsten freien Parkplatz in der Innenstadt finden. Dabei zeigen große elektronische Info-Tafeln mit Digitalanzeigen die Zahl der verfügbaren freien Parkplätze an und weisen den Weg dorthin. Jetzt stehen die Arbeiten der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung kurz vor dem Abschluss. Der Park- und Suchverkehr in der Innenstadt soll mit dem neuen Leitsystem optimiert werden.

In der Innenstadt wurden alle Schilder bzw. Hinweise der 26 dynamischen sowie der 45 statischen Standorte des Leitsystems erneuert. Dazu gehören auch die großformatigen Wegweisungen über der Rampe Hammerhütte (City-Galerie) auf die Hüttentalstraße („HTS“).

Die neuen Beschilderungen sind nötig, da die Vorgänger-Modelle aus den 1990er-Jahren nicht mehr dem aktuellen Stand entsprachen und zum Teil defekt waren. Die neuen Anzeigen sind mit moderner LED/LCD-Technik sowie einer guten Reflexion ausgestattet.

Den Austausch der alten Beschilderung nahm die Straßen- und Verkehrsabteilung zum Anlass, auch die Führung der Routen geringfügig anzupassen. So soll etwa der Parksuchverkehr im Bereich Kölner Tor verringert werden, indem dieser umfahren wird. Außerdem sind die Parkbereiche Oberstadt und Unterstadt künftig farblich unterschiedlich.

Der Parkbereich Oberstadt und die zugehörigen Parkhäuser Rathaus/Markt (Hinterstraße), Altstadt (Löhrtor) und Unteres Schloss sind grün dargestellt. Der Parkbereich Unterstadt mit den Parkhäusern Reichwalds Ecke (Heeserstraße), Apollo (Morleystraße) und City-Galerie erhält die Farbe Magenta.

„Ortsfremde Autofahrerinnen und Autofahrer haben dadurch bei der Parkplatzsuche eine bessere Übersicht und können den Parkplatz leichter finden. Dieses Farbsystem ist auch in anderen größeren Städten üblich“, sagt Stadtbaurat Henrik Schumann.

In Kürze erfolgen noch Restarbeiten, unter anderem im Bereich Wellersbergtunnel.

Außerdem folgen noch Anpassungen an einzelnen Schildern und dem Parkleitrechner, bis alle Anzeigen voll funktionsfähig sind.

Die Gesamtkosten für das erneuerte Parkleitsystem betragen rund 475.000 Euro. Darin enthalten sind auch die Wartung wie die Instandhaltung für die nächsten fünf Jahre. 70 Prozent der Gesamtkosten werden durch das Förderprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ gefördert. Das Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums hat zum Ziel, die Belastung durch Feinstaub in Ballungsräumen zu minimieren. Der Rat der Stadt Siegen hatte in seiner Sitzung im Mai 2023 zugestimmt, dass für die Investition in das Parkleitsystem überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden.



Die Farben Magenta und Grün weisen den Weg: Die HTS-Rampe City-Galerie ist bereits mit dem neuen Parkleitsystem ausgestattet. (Foto: Stadt Siegen)