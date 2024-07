Pfandbox aufgebrochen und Bons eingelöst – Täter flüchtig

(wS/ots) Siegen 17.07.2024 | Ein noch unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag (16.07.2024) in einem Supermarkt in Geisweid eine Pfandbox aufgebrochen und die Bons anschließend eingelöst.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann den Markt an der Breitscheidstraße gegen 16:50 Uhr betreten. Er zerstörte zunächst die Scheibe der Pfandbox und ging anschließend in Richtung der Kasse. Dort ließ er sich den Wert der Bons ausbezahlen, bevor er flüchtete.

Es entstand geringer Sach- und Beuteschaden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- 1,80m - 1,90m groß - ca. 25-30 Jahre alt - dunkle Haare (kurze Dreadlocks) - schlank - schwarz gekleidet - Kappe

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.