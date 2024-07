Raumland: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

(wS/red) Bad Berleburg – Raumland 06.07.2024 | Ein Verkehrsunfall forderte am Freitagabend in Raumland vier Verletzte. Zwei Pkw waren nach einem Vorfahrtfehler seitlich zusammengestoßen.

Der Fahrer eines BMW beabsichtigte von der Straße „Hinterstöppel“ auf die Wittgensteiner Straße abzubiegen. Dabei übersah der Mann offenbar ein aus Richtung B 480 herannahendes Auto einer jungen Frau und fuhr in die Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum seitlichen Zusammenprall zwischen dem vorfahrtberechtigen VW und dem BMW. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, Airbags lösten aus. Der Fahrer und die Beifahrerin des BMW, sowie zwei Insassen des VW wurden – nach ersten Erkenntnissen leicht – verletzt und mussten vor Ort von den Besatzungen dreier DRK Rettungswagen aus Bad Berleburg und Erndtebrück, sowie einer Notärztin aus Bad Berleburg versorgt werden und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Löschgruppe Raumland war ebenfalls im Einsatz, um den Brandschutz an der Unfallstelle sicherzustellen und eventuell auslaufende Betriebsmittel abzustreuen.

Der Kreuzungsbereich nahe der Unfallstelle wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach der Bergung der Unfallfahrzeuge und der Unfallaufnahme durch die Polizei war der Einsatz nach einer guten Stunden beendet.

Fotos: wirSiegen.de

